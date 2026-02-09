Gli investigatori lavorano per capire chi ha sabotato le strutture. A Bologna hanno trovato una bottiglietta usata nel gesto, ma a Pesaro ancora niente tracce di oggetti simili. Ora si cercano prove con telecamere ed esami chimici, e ci sono possibilità che la Dda si occupi del caso.

A Bologna gli inquirenti hanno ritrovato una bottiglietta, usata per il sabotaggio, a Pesaro neanche quella. Sono ancora all’inizio, e molto in salita, le indagini fatte da Digos, Scientifica e Pompieri del Nia (il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco) per capire chi ha incendiato, mandando la circolazione ferroviaria in tilt per tutto il resto della giornata, il pozzetto che regolava gli scambi, la notte tra venerdì e sabato lungo i binari. Il pozzetto si trova a circa 300 metri dalla stazione di Pesaro. Era apribile con facilità: è infatti coperto solo da due lastre di metallo, non sigillate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Telecamere e esami chimici. Le tracce per scoprire i sabotatori. E forse entra in campo la Dda

