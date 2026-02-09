Teknel entra a far parte del Gruppo Pagliani

La storica azienda Teknel, specializzata in soluzioni per la difesa e dotata di tecnologie avanzate, passa di mano e entra a far parte del Gruppo Pagliani. La notizia riguarda un passaggio importante per il settore, che potrebbe portare a nuovi sviluppi e investimenti. La cessione è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini dell’accordo.

Passa di mano la storica azienda Teknel, attiva nel settore difesa e focalizzata sulla realizzazione di schelter dual use ad alto contenuto tecnologico. L’azienda, riconosciuta a livello internazionale, propone sia prodotti propri che realizzazioni su specifiche di clienti nazionali ed internazionali. Fondata dalla famiglia Arcangeli e condotta sino ad oggi dai fratelli Filippo e Fabio, entra a far parte del Gruppo Pagliani del giovane capitano d’industria Anthony Martini. L’operazione è stata promossa da Andrea Di Bari ( legalis business consulting ) mentre i consulenti di parte sono stati Roberto Rinaldi e Gianfranco Martinelli, titolari degli omonimi studi, rispettivamente per la Teknel e la Pagliani Srl. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Teknel entra a far parte del Gruppo Pagliani Approfondimenti su Teknel Pagliani Del Vecchio nella Capannina? Luxottica entra nel gruppo Armani La Young Musicians Orchestra e Mattia Pagliani protagonisti del concerto di Natale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Teknel Pagliani Argomenti discussi: Nuova era per Teknel. Nuova era per TeknelLa storica azienda Teknel passa di mano ed entra a far parte del gruppo Pagliani - Controllo di gestione / Pubblico ... msn.com La storica azienda Teknel passa di mano ed entra a far parte del gruppo Pagliani - Controllo di gestione / Pubblico x.com Oggi la #CislVeneto ha riunito il suo gruppo dirigente per il primo esecutivo dell'anno. Il segretario generale , delineando nella sua relazione la situazione politico- sindacale, ha lanciato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.