Teknel entra a far parte del Gruppo Pagliani

9 feb 2026

La storica azienda Teknel, specializzata in soluzioni per la difesa e dotata di tecnologie avanzate, passa di mano e entra a far parte del Gruppo Pagliani. La notizia riguarda un passaggio importante per il settore, che potrebbe portare a nuovi sviluppi e investimenti. La cessione è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini dell’accordo.

Passa di mano la storica azienda Teknel, attiva nel settore difesa e focalizzata sulla realizzazione di schelter dual use ad alto contenuto tecnologico. L’azienda, riconosciuta a livello internazionale, propone sia prodotti propri che realizzazioni su specifiche di clienti nazionali ed internazionali. Fondata dalla famiglia Arcangeli e condotta sino ad oggi dai fratelli Filippo e Fabio, entra a far parte del Gruppo Pagliani del giovane capitano d’industria Anthony Martini. L’operazione è stata promossa da Andrea Di Bari ( legalis business consulting ) mentre i consulenti di parte sono stati Roberto Rinaldi e Gianfranco Martinelli, titolari degli omonimi studi, rispettivamente per la Teknel e la Pagliani Srl. 🔗 Leggi su Lettera43.it

