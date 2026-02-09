Tav Treviglio festa per il recordman Reati con vittoria contro Vicenza

Treviglio torna alla vittoria e festeggia Davide Reati, il recordman. La squadra batte Vicenza e conquista due punti, dominando la partita fin dal primo minuto. La festa per il successo è già iniziata, con Reati al centro dell’attenzione.

La TAV Treviglio fa festa tornando al successo e celebrando Davide Reati. Con Vicenza arrivano i due punti in una gara condotta dal primo minuto. Il capitano biancoverde raggiunge il record di 367 presenze nella società trevigliese detenuto da Enrico Degli Agosti. Alla PalaFacchetti BCC Carate e Treviglio Arena la sfida termina 90-82. In avvio coach Villa presenta Rubbini, Restelli, Reati, Taflaj e Marciuš, mentre i cinque di partenza per Ghirelli sono Gasparin, Da Campo, Marangoni, Carr, Udras. I due capitani aprono la contesa: Gasparin da due, Reati da tre e da subito il vantaggio è biancoverde.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

