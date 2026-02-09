Taratata stasera in tv su Canale 5 | ospiti e scaletta dello show di Paolo Bonolis

Stasera su Canale 5 torna Taratata, lo show di Paolo Bonolis che ha fatto il suo debutto 25 anni fa. Questa sera, il programma torna in tv con un mix di musica e intrattenimento, con ospiti da scoprire e una scaletta ricca di sorprese. I fan sono già in attesa di vedere come si svilupperà la serata.

