Taratata stasera in tv su Canale 5 | ospiti e scaletta dello show di Paolo Bonolis
Stasera su Canale 5 torna Taratata, lo show di Paolo Bonolis che ha fatto il suo debutto 25 anni fa. Questa sera, il programma torna in tv con un mix di musica e intrattenimento, con ospiti da scoprire e una scaletta ricca di sorprese. I fan sono già in attesa di vedere come si svilupperà la serata.
A distanza di 25 anni dalla prima volta in TV, torna su Canale 5 Taratata, lo show che unisce musica e intrattenimento con grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Alla conduzione delle due serate: Paolo Bonolis.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Paolo Bonolis
Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraio
Questa sera su Canale 5 torna Taratata con Paolo Bonolis alla guida.
Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis: due serate evento tra musica live con i duetti di grandi artisti. Ospiti, scaletta, cantanti
Questa sera, su Canale 5, torna Taratata con Paolo Bonolis.
Ultime notizie su Paolo Bonolis
Argomenti discussi: Taratata Show, la scaletta e i 12 big di Bonolis: da Annalisa a Ligabue, da Giorgia a Elisa; Taratata - QuiMediaset; Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti.
Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntataSul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con ... adnkronos.com
Taratata è il Sanremo di Canale 5: stasera in tv Paolo Bonolis accende la musica con grandi protagonistiGigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali e Fiorella Mannoia: sono solo alcuni dei grandi protagonisti dello show musicale. Che torna in tv a distanza di 25 anni dall’ultima volta. Lu ... msn.com
Paolo Bonolis ha espresso una posizione di solidarietà verso Andrea Pucci e la scelta di rinunciare al Festival: "Pucci si è sentito minacciato Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026, è un ottimo comico." facebook
Paolo Bonolis: «A Sanremo non c'è sostanza da tempo. Pucci via dal Festival Ha fatto bene» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.