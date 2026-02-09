Il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, sottolinea come le nuove infrastrutture siano un investimento che resterà nel territorio a lungo. Parlando delle Olimpiadi, Tanzilli definisce l’evento una promozione incredibile che porterà benefici per anni. La sua voce si aggiunge a quella di chi vede nelle grandi opere un passo avanti per il territorio e per il turismo.

«Le Olimpiadi una promozione incredibile che vedremo per anni». Lo ha dichiarato in un'intervista il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli. Se 700.000 vi sembran poche. tante sono le imprese riunite dalla Confartigianato: sono la spina dorsale della manifattura italiana, ma anche un imprescindibile presidio sociale. La parrucchiera che vi fa la permanente, il fornaio che ci dà il pane, il meccanico che mette a punto l’auto sono tutti artigiani. A rappresentarli e guidarli c’è Marco Granelli, rieletto due anni fa per acclamazione presidente. Parmense – è di Salsomaggiore terme dove ha un’impresa edile – è considerato un fermissimo e pacato difensore della piccola e media impresa, quella che sta rifertilizzando economicamente le zone marginali, quella che ha reso possibile il miracolo italiano e oggi aspetta solo di potersi ripetere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tanzilli (FS): «Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio»

Approfondimenti su Tanzilli FS

L'aggiornamento del Piano Strategico di FS evidenzia il rafforzamento e la crescita del gruppo, confermando il consolidamento del suo percorso di sviluppo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio

Ultime notizie su Tanzilli FS

Argomenti discussi: Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio; Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio; Video: Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio; Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio.

Tanzilli, le opere di Milano Cortina resteranno in eredità al territorioUn investimento complessivo da 650 milioni di euro per sostenere Milano Cortina 2026 e lasciare un'eredità infrastrutturale stabile ai territori coinvolti. (ANSA) ... ansa.it

Tanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorioTanzilli (FS): Abbiamo realizzato infrastrutture che rimarranno al territorio ... msn.com

Oggi con i sindaci dei #CampiFlegrei, Luigi Manzoni (Pozzuoli), Josi Gerardo Della Ragione (Bacoli) e Salvatore Scotto di Santolo (Monte di Procida) abbiamo fatto il punto su sicurezza e trasporti per affrontare il bradisismo. La priorità è proteggere le comunit facebook