Tania Bambaci chi è la compagna di Samuel Peron | C'è stata una forte crisi nel 2020

Da metropolitanmagazine.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tania Bambaci, la compagna di Samuel Peron, ha raccontato di aver attraversato una forte crisi nel 2020. La coppia si è conosciuta grazie al mondo dello spettacolo e ora vive insieme, ma il percorso non è stato sempre facile. Bambaci ha spiegato che quel periodo difficile ha messo alla prova il loro rapporto, ma sono riusciti a superarlo. Per ora, sono ancora insieme e continuano a sostenersi a vicenda.

T ania Bambaci   è la compagna di  Samuel Peron, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma  Ballando con le Stelle. I due fanno  coppia fissa dal 2013  e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e  primo figlio  per entrambi.  Il desiderio di allargare la famiglia è condiviso da entrambi ed è ancor più forte del progetto di matrimonio che è al momento un’ipotesi remota, come svelato dal ballerino in un’intervista per  Nuovo: “ Abbiamo altri progetti,  il matrimonio può aspettare. L’esperienza della nascita di Leonardo è stata una gioia talmente grande che ora pensiamo di  regalargli un fratellino o una sorellina “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

