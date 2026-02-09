Tania Bambaci chi è la compagna di Samuel Peron | C’è stata una forte crisi nel 2020
Tania Bambaci, la compagna di Samuel Peron, ha raccontato di aver attraversato una forte crisi nel 2020. La coppia si è conosciuta grazie al mondo dello spettacolo e ora vive insieme, ma il percorso non è stato sempre facile. Bambaci ha spiegato che quel periodo difficile ha messo alla prova il loro rapporto, ma sono riusciti a superarlo. Per ora, sono ancora insieme e continuano a sostenersi a vicenda.
T ania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. I due fanno coppia fissa dal 2013 e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e primo figlio per entrambi. Il desiderio di allargare la famiglia è condiviso da entrambi ed è ancor più forte del progetto di matrimonio che è al momento un’ipotesi remota, come svelato dal ballerino in un’intervista per Nuovo: “ Abbiamo altri progetti, il matrimonio può aspettare. L’esperienza della nascita di Leonardo è stata una gioia talmente grande che ora pensiamo di regalargli un fratellino o una sorellina “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
