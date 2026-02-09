Giuseppe Tamburi ha incontrato il sindaco di Bologna per proporre un progetto che sta a cuore a tutta la comunità. Vuole creare un villaggio dedicato ai senzatetto, un luogo dove poter trovare aiuto e speranza. La sua storia nasce dal dolore per la perdita del figlio Giovanni, ma lui non si arrende e vuole trasformare il suo dolore in qualcosa di concreto. Il sindaco ha ascoltato la sua proposta e ora si aspetta di capire come procedere. La città si prepara a seguire questo percorso, che potrebbe cambiare molte vite.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Credere in un sogno e portarlo avanti con amore, anche se la vita ci ha messo davanti a una sofferenza immensa, inimmaginabile: è quanto sta cercando di fare Giuseppe Tamburi, papà di Giovanni. Perché questo sarebbe stato anche il desiderio del figlio che, di nascosto da tutti, portava da mangiare ai senzatetto e aiutava i bisognosi. Il 16enne, studente del Righi, è una delle vittime della strage di Crans-Montana dentro Le Constellation, la notte di Capodanno. Il padre di Giovanni Tamburi incontra Lepore. Il papà di Giovanni ha incontrato oggi in Comune il sindaco Matteo Lepore e l’assessora Matilde Madrid per definire l’idea, nella teoria e nella pratica: non solo un posto per andare a dormire e ripararsi dal freddo, ma un vero e proprio rifugio dove potersi sentire, in qualche modo, a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tamburi vede il sindaco: “Un villaggio per senzatetto nel nome di Giovanni”

A Crans-Montana, Giovanni Tamburi è stato visto aiutare un senzatetto.

Giovanni Tamburi, 16 anni, è il primo italiano identificato tra le 47 vittime del incendio a Crans Montana, in Svizzera.

Crans-Montana, a Bologna lutto cittadino per i funerali di Giovanni Tamburi. Il sindaco Lepore: «Vicini ai familiari e ai compagni di Giovanni»Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio, in occasione dei funerali di Giovanni Tamburi, «per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della ... corrieredibologna.corriere.it

Il ritorno di Giovanni Tamburi a Bologna, il papà: «Vivevo con lui, ora sono morto con lui»«Siamo veramente di fronte a qualcosa di incredibile. Era un ragazzo che amava la musica, lo sport, io vivevo con lui, ogni mattina ci davamo il buongiorno, di sera la buonanotte. Forse sono morto con ... corrieredibologna.corriere.it

