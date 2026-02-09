Sweetpea si presenta come un mondo diverso, più semplice, lontano dalle provocazioni e dalle ideologie di “Una donna promettente”. La protagonista invita a scoprire che c’è di più nella vita, se si ha voglia di cercarlo. Un film che lascia spazio alla riflessione senza complicazioni, con un tono diretto e senza fronzoli.

Prendete Una donna promettente, sfoltitela di scomodità e provocazioni ideologiche e vi ritroverete nell’universo di Sweetpea. L’ultima uscita di casa Prime Video prende spunto da simili premesse di sopruso e frustrazione femminile per sgambettare scanzonata fra torbide derive e inebrianti furie vendicative. Il primo episodio avvicenda ricette e ingredienti con scatti rapidi e sferzanti, annotando in poche mosse gli attriti quotidiani di una donna ripetutamente umiliata, discriminata e marginalizzata da chiunque abiti il suo stesso ambiente sociale. In una manciata di minuti Rhiannon perde l’unica persona valevole della sua vita (il padre), e da lì precipita ingorda verso una spirale di rivalsa e trionfante ferocia istintiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sweetpea: c’è di più nella vita, se lo vuoi

