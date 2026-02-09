La lotsa tra cinque modelli di Suv ibridi piccoli si fa più intensa. Le case automobilistiche spingono sui veicoli full hybrid, che stanno conquistando sempre più spazio nel mercato italiano. I consumatori cercano soluzioni più ecologiche, e le auto di questo tipo offrono un’alternativa valida ai motori tradizionali. I test sui vari modelli mostrano differenze di prezzo, prestazioni e tecnologia, aiutando gli acquirenti a scegliere con più consapevolezza.

Agilità negli spazi stretti ed efficienza sono le leve che hanno permesso ai Suv piccoli di superare il 50% delle vendite realizzate in Italia nel 2025. La quota di mercato raggiunta nei dati elaborati da Unrae (l'associazione che rappresenta i costruttori esteri in Italia) supera il 52%, tenendo in considerazione mild hybrid e full hybrid. A fine gennaio, il contributo delle seconde è salito al 14,4% di share, anche per merito di un'offerta progressivamente allargata ai modelli più popolari in Italia. Tra le ultime arrivate ci sono le gettonatissime Dacia Duster e Volkswagen T-Roc, concorrenti unite nelle rispettive scelte aziendali di rimpiazzare, con un sistema full hybrid, il vuoto lasciato dalla rinuncia alla motorizzazione diesel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suv ibridi piccoli, confronto tra 5 modelli popolari

Approfondimenti su Suv ibridi

Nei concessionari italiani, i SUV di piccola taglia sono i più richiesti.

Nel 2026, l’industria automobilistica attraverserà una fase di significativa evoluzione, con una crescente attenzione verso veicoli ibridi ed elettrici di alta gamma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

I SUV più affidabili sotto i 30.000 € nel 2025 – modelli che valgono davvero (nuovi e usati)

Ultime notizie su Suv ibridi

Argomenti discussi: I 10 migliori Suv compatti del 2026; Suv ibridi piccoli, confronto tra 5 modelli popolari; Mazda CX-5 vs Volkswagen Tiguan, SUV ibridi a confronto; Renault, la prova di Symbioz e Austral: ibride a confronto | Video.

Incentivi auto 2026: opportunità per chi sceglie un suv ibridoCome fare per scovare delle alternative concrete che permettano di acquistare un suv ibrido nel 2026 quando gli ecobonus statali sono tutti per l'elettrico ... tuttogreen.it

B-Suv ibride, sfida tra otto modelli mild e fullLe B-Suv sono le auto del momento e sempre più guidatori si orientano su questa tipologia di vetture, spesso eleggendole a prima vettura di famiglia. Piacciono per il loro stile, la posizione di guida ... quattroruote.it

B-SUV Ibridi sotto 25.000 euro: le migliori offerte di febbraio facebook