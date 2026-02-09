Supplenze 2026 ecco gli interpelli con data di scadenza 9 febbraio

Le scuole stanno preparando gli interpelli per le supplenze del 2026. La procedura, confermata dall’OM n. 882024, si attiverà quando le graduatorie saranno esaurite. La data di scadenza degli interpelli è il 9 febbraio. Questo significa che i docenti interessati dovranno fare attenzione a rispettare i tempi per poter essere valutati. La macchina delle supplenze si mette in moto, ma solo quando non ci saranno più candidati disponibili nelle graduatorie.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

