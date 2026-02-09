Superenalotto sfiorato il 6 a Tuscania

A Tuscania il jackpot del Superenalotto ha raggiunto i 118,5 milioni di euro. Nessuno ha ancora centrato il “6”, che è stato vinto l’ultima volta a Desenzano del Garda, Brescia, il 22 maggio 2025. La speranza ora è tutta per chi acquista un biglietto in zona, in attesa che qualcuno possa fare il grande colpo.

Sale a 118,5 milioni di euro il jackpot del Superenalotto. Ancora nessuno riesce ad aggiudicarsi il "6", che l'ultima volta è stato centrato a Desenzano del Garda (Brescia) il 22 maggio 2025. Ma la Tuscia continua ad andarci vicina. Dopo la schedina con cinque numeri vincenti giocata a Viterbo, nella tabaccheria Ploom Reseller di Pasquale Bellisario in via dell'Industria 17 a e premiata nel concorso del 29 gennaio con ben 89mila 599,47 euro, un altro "5" è stato centrato in provincia. Questa volta a Tuscania, nella tabaccheria Dea Bendata in via Tarquinia 96, dal valore di 11mila 4,60 euro nel concorso di sabato 7 febbraio.

