Questa mattina si è fatta strada l’ipotesi di una svolta importante nel campionato di Eccellenza, girone B. Il Super Il Mezzolara potrebbe aver trovato la strada giusta per puntare in alto. La squadra si avvicina alla svolta decisiva e ora tutto dipende dalle prossime partite. La corsa alla vetta resta aperta, e i tifosi sperano in una fase finale da protagonista.

Potrebbe essere giunta a una svolta decisiva la lotta per la vittoria finale del girone B di Eccellenza. Grazie alla vittoria di misura nell’anticipo contro il Medicina Fossatone (1-0 firmato Molossi) e al concomitante pareggio casalingo di ieri dell’ Ars et Labor contro il Castenaso (1-1 con gol ospite di Barbieri), il Mezzolara di Nicola Zecchi si trova ora in vetta alla classifica con ben otto lunghezze di vantaggio sull’ex Spal e, dalle parti di Budrio, si sta iniziando a riassaporare il tanto agognato ritorno nel prestigioso campionato di serie D. E ciò anche grazie al Castenaso di Fabio Rizzo che, come anticipato, è stato capace di strappare un ottimo punto al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Super Il Mezzolara può sognare in grande

