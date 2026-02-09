Super Bowl la sfida vera è sui social | Bad Bunny contro Trump
La vittoria dei Seahawks al Super Bowl di Santa Clara ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, ma la vera battaglia si è spostata sui social. Dopo la partita, il confronto tra Bad Bunny e Donald Trump ha scaldato gli animi online, diventando il vero fronte di questa notte di sport e polemiche.
I Seattle Seahawks hanno vinto il sessantesimo Super Bowl, la finale della National Football League, contro i New England Patriots giocata ieri notte a Santa Clara in California, ma la vera e forse più aspra battaglia, tutta mediatica cominciata sugli schermi tv immediatamente esplosa sui social media e in rete, si è consumata tra Bad Bunny e Donald Trump. L’artista latino-americano si è esibito durante l’intervallo, che cade sempre alla fine del secondo quarto ed è uno dei momenti di maggior interesse per il pubblico, e il presidente Trump ha pubblicato mezz’ora dopo sull’account Truth un lungo post in cui ha criticato duramente la performance definendola “un affronto alla grandezza dell'America, non ha senso e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Super Bowl California
Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per il rapper Bad Bunny, ma Trump sui social: «Show tra i peggiori di sempre»
La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente.
Super Bowl, lo show che divide. Canta Bad Bunny e Trump attacca. Seahawks favoriti sui Patriots
Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti.
Ultime notizie su Super Bowl California
Argomenti discussi: Cos'è il Super Bowl: la sfida delle due Conference di NFL, lo show dell'intervallo e i numeri romani; Super Bowl, tutto quel che c’è da sapere: chi si sfida, i prezzi folli e le polemiche; Dove vedere il Super Bowl 2026: l'orario della sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots; Super Bowl LX, la sfida tra i QB: Sam Darnold vs Drake Maye!.
Bad Bunny guida Halftime Show Super Bowl con Lady Gaga e Ricky MartinSuper Bowl Halftime Show: la sfida di Bad Bunny tra musica e politicaLo spettacolo di metà gara del Super Bowl al Levi’s Stadium di Santa Clara ha co ... assodigitale.it
Super Bowl 2026, i Seattle Seahawks stracciano i New England Patriots. Show di Bad BunnyLo stadio in cui si è tenuto il 60° Super Bowl, Santa Clara, 8 ... msn.com
Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook
Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.