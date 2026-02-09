Super Bowl la sfida vera è sui social | Bad Bunny contro Trump

La vittoria dei Seahawks al Super Bowl di Santa Clara ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, ma la vera battaglia si è spostata sui social. Dopo la partita, il confronto tra Bad Bunny e Donald Trump ha scaldato gli animi online, diventando il vero fronte di questa notte di sport e polemiche.

I Seattle Seahawks hanno vinto il sessantesimo Super Bowl, la finale della National Football League, contro i New England Patriots giocata ieri notte a Santa Clara in California, ma la vera e forse più aspra battaglia, tutta mediatica cominciata sugli schermi tv immediatamente esplosa sui social media e in rete, si è consumata tra Bad Bunny e Donald Trump. L’artista latino-americano si è esibito durante l’intervallo, che cade sempre alla fine del secondo quarto ed è uno dei momenti di maggior interesse per il pubblico, e il presidente Trump ha pubblicato mezz’ora dopo sull’account Truth un lungo post in cui ha criticato duramente la performance definendola “un affronto alla grandezza dell'America, non ha senso e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente.

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti.

