Super Bowl chi è Bad Bunny il protagonista dello show pro-immigrazione

La performance di Bad Bunny allo spettacolo del Super Bowl ha fatto molto rumore. Il cantante portoricano di 31 anni ha portato sul palco un messaggio a favore dell’immigrazione, scatenando la reazione di Donald Trump e di molti americani. La sua esibizione ha diviso il pubblico, ma nessuno ha negato il suo impatto.

Il suo spettacolo al Super Bowl ha mandato su tutte le furie Donald Trump, e anche moltissimi americani che questa notte hanno assistito all'Halftime Show del Super Bowl; stiamo parlando di Bad Bunny, il 31enne portoricano ormai considerato un'icona della musica latina a livello globale. Nato il 10 marzo 1994 ad Almirante Sur (Vega Baja), Benito Antonio Martínez Ocasio – questo il suo vero nome - è noto per il suo impegno sociale e politico. E politico è stato anche il suo show al Super Bowl, perché gli intenti dell'esibizione sono stati chiari sin da subito: celebrare la cultura ispano-americana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha tenuto uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati.

Ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico.

Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra il Sud America e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com