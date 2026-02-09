Super Bowl chi è Bad Bunny il protagonista dello show pro-immigrazione

La performance di Bad Bunny allo spettacolo del Super Bowl ha fatto molto rumore. Il cantante portoricano di 31 anni ha portato sul palco un messaggio a favore dell’immigrazione, scatenando la reazione di Donald Trump e di molti americani. La sua esibizione ha diviso il pubblico, ma nessuno ha negato il suo impatto.

Il suo spettacolo al Super Bowl ha mandato su tutte le furie Donald Trump, e anche moltissimi americani che questa notte hanno assistito all'Halftime Show del Super Bowl; stiamo parlando di Bad Bunny, il 31enne portoricano ormai considerato un'icona della musica latina a livello globale. Nato il 10 marzo 1994 ad Almirante Sur (Vega Baja), Benito Antonio Martínez Ocasio – questo il suo vero nome - è noto per il suo impegno sociale e politico. E politico è stato anche il suo show al Super Bowl, perché gli intenti dell'esibizione sono stati chiari sin da subito: celebrare la cultura ispano-americana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

