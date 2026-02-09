Super Bowl 2026 il video dello spot con in sottofondo In America di Riccardo Cioni

Riccardo Cioni conquista il Super Bowl con il suo brano

Riccardo Cioni ha conquistato anche il Super Bowl. “In America”, lo storico brano dance anni ’80 del Dj scomparso nel 2021, è stato scelto come colonna sonora di uno spot di “Instacart” trasmesso durante la finalissima NFL che si è disputata ieri, domenica 8 febbraio, tra Seattle Seahawks e New England Patriots, con la vittoria di Seattle per 29-13. Durante l'evento, tra i momenti più attesi c'era sicuramente la pubblicità con protagonisti Ben Stiller e Benson Boone che ha riportato sullo schermo la magia della musica dance anni Ottanta, tra scenografie rétro, ironia e coreografie spettacolari.🔗 Leggi su Livornotoday.it

