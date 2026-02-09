Sudtirol vs Monza ventiquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Bolzano, i tifosi aspettano con ansia il match tra Sudtirol e Monza, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Gli altoatesini cercano punti importanti per avvicinarsi ai playoff, mentre i brianzoli vogliono mantenere il passo e consolidare la posizione in classifica. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza della sfida, che potrebbe cambiare gli equilibri in zona promozione. La partita si gioca oggi e sarà trasmessa su alcune piattaforme, ma molti tifosi seguiranno l’evento dal vivo allo stadio

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli altoatesini vogliono provare ad affacciarsi ai playoff, ma i brianzoli non possono permettersi distrazioni nella loro rincorsa alla promozione diretta. Sudtirol vs Monza si giocherà mercoledì 11 febbraio 2025 alle ore 19 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono reduci dal pareggio esterno di Carrara, che ha mosso un po' la classifica. La squadra di Castori cerca continuità per stare lontani dalla zona retrocessione e ambire ai playoff. I brianzoli sono alle prese con la rincorsa verso le zone alte della classifica, e sanno che queste gare sono da vincere se si vuole andare direttamente in A.

