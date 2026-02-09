Subsonica polverizzati i biglietti per i 4 concerti di Torino E in uscita c' è il nuovo disco
I biglietti per i quattro concerti dei Subsonica a Torino sono andati esauriti in poco tempo. La band torinese torna sui palchi e annuncia anche l’uscita di un nuovo disco, mentre i fan si preparano a vivere un’altra estate di musica dal vivo.
I Subsonica si preparano a riprendersi il trono della scena elettronica italiana con un doppio colpo che unisce il futuro discografico alla celebrazione di un passato leggendario. La band ha infatti annunciato l’uscita del nuovo attesissimo album, "Terre Rare", disponibile da venerdì 20 marzo per.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Subsonica Concerti
Ultime notizie su Subsonica Concerti
