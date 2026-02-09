Stufa malfunzionante un morto ad Asti

Questa mattina ad Asti, una famiglia di Cortandone ha vissuto un dramma. Una fuga di monossido di carbonio ha causato la morte di un uomo e ha intossicato altre due persone. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Le altre due persone sono state portate in ospedale, ma le loro condizioni non sembrano gravi. La polizia sta indagando sulle cause del guasto alla stufa.

Approfondimenti su Stufa Malfunzionante Anziano trovato morto in casa: "Ustionato dal fuoco della stufa" Lunedì mattina, i vicini di Corna Imagna hanno segnalato un'anomala presenza di luci accese in un'abitazione, ma senza il consueto fumo dalla stufa. Stufa in fiamme, ustionata un'intera famiglia ad Arzano Ultime notizie su Stufa Malfunzionante Argomenti discussi: Malfunzionamento della termo - stufa: intossicata una coppia a San Gregorio Magno; Tragedia silenziosa ad Altomonte: 49enne morto, grave una donna per esalazioni di monossido. Intossicazione da monossido nel Mantovano, morto un 39enne: accertamenti sulla stufaUn 39enne è stato trovato morto nella sua abitazione nel Mantovano. La causa del decesso sarebbe da ricondurre a un'intossicazione da monossido sprigionato da una stufa.

