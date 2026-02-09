Studentessa 14enne entra stabilimente nel roster della Sirdeco Pescara di pallavolo in serie B2

Una ragazza di appena 14 anni ha deciso di mettersi in gioco nel mondo della pallavolo. Azzurra Menna, studentessa del primo anno al liceo D’Annunzio di Pescara, ha appena firmato per la squadra di serie B2, la Sirdeco Pescara. Un risultato importante per una giovane promessa, che ora si prepara a vivere la sua prima esperienza tra i professionisti.

Importante risultato sportivo per una giovanissima giocatrice di pallavolo di Pescara, Azzurra Menna studentessa al primo anno del liceo classico D'Annunzio. La 14enne (15 anni ad agosto), è infatti entrata stabilmente nel roster della Sirdeco Pescara in serie B2. A soli 14 anni, Azzurra Menna.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

