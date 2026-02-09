Stuani primo rigore sbagliato in più di tre anni | Ci riproverò

L’attaccante uruguaiano Cristhian Stuani ha sbagliato il suo primo rigore in più di tre anni. La notizia arriva dalla Spagna, dove il Girona gioca in Liga. Stuani ha ammesso di voler riprovare e di non aver perso la fiducia. La sua lunga striscia di successi ai rigori si interrompe, ma lui promette di tornare a essere decisivo.

2026-02-09 10:11:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: L’uruguaiano Cristhian Stuani non si arrende. L’attaccante del Girona è uscito al 96? per provare a segnare il rigore vincente a Siviglia, la sua specialità, ma è stato bloccato da Vlachodimos, eroe della partita. Tuttavia, Stuani ha assicurato qualche ora dopo l’incidente che se c’è una cosa di cui è sicuro è che ci riproverà. “Oggi devo fallire!! Il calcio ti mette continuamente alla prova e ti lascia sempre degli insegnamenti, soprattutto nelle situazioni difficili. “Sono grato a Míchel per avermi dato responsabilità e fiducia, e anche ai miei compagni di squadra che hanno meritato la vittoria”, ha pubblicato l’attaccante uruguaiano sui suoi social network.🔗 Leggi su Justcalcio.com

