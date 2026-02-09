Strazio per la morte della piccola Anna | aveva solo 7 anni

Una tragedia ha sconvolto Secondigliano: la piccola Anna P., di appena 7 anni, è deceduta lasciando tutti senza parole. Il quartiere piange la perdita di una bambina che aveva tutta una vita davanti. La notizia ha scosso i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Lutto nel quartiere di Secondigliano per la morte di una bambina. La piccola Anna P. è venuta a mancare a soli 7 anni, gettando nello strazio l'intero quartiere. Al circolare della notizia sono tani i messaggi pubblicati per lei e per la sua famiglia.I funerali si terranno domani, martedì 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una tragica perdita sconvolge la comunità di Piazzolla di Nola: Maria Nappi, donna di soli 44 anni, ci ha lasciato troppo presto.

