Strazio per la morte della piccola Anna | aveva solo 7 anni
Una tragedia ha sconvolto Secondigliano: la piccola Anna P., di appena 7 anni, è deceduta lasciando tutti senza parole. Il quartiere piange la perdita di una bambina che aveva tutta una vita davanti. La notizia ha scosso i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.
Lutto nel quartiere di Secondigliano per la morte di una bambina. La piccola Anna P. è venuta a mancare a soli 7 anni, gettando nello strazio l'intero quartiere. Al circolare della notizia sono tani i messaggi pubblicati per lei e per la sua famiglia.I funerali si terranno domani, martedì 10.🔗 Leggi su Napolitoday.it
