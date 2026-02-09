Stranieri in Italia Dieng | Remigrazione dannosa chi ne parla inganna l’elettorato

Ibrahima Dieng, presidente dell’Unità migranti e della Comunità senegalese di Pisa, critica duramente la remigrazione. Secondo lui, parlare di ritorno nei Paesi d’origine è dannoso e serve solo a ingannare l’elettorato. Dieng sottolinea come questa idea non tenga conto delle difficoltà reali e rischi di alimentare paura e divisioni. La sua posizione arriva in un momento in cui il tema è al centro del dibattito politico e sociale.

Pisa, 9 febbraio 2026 – Il presidente dell'Unità migranti e della Comunità senegalese della provincia di Pisa, Ibrahima Dieng, interviene sul tema della remigrazione, più volte citato e sostenuto dal generale Roberto Vannacci. "Le parole sono importanti. Dicono chi siamo e che idea di società abbiamo. In questi giorni si sente spesso una parola nuova: 'remigrazione'. La usa un gruppo di organizzazioni di estrema destra, tra cui Casa Pound. La usa Roberto Vannacci, uscito dalla Lega per fondare un nuovo partito." "Sostengono che l'immigrazione in Italia è 'fuori controllo' – continua Dieng -, che le migrazioni sono una minaccia esistenziale per l'Italia.

