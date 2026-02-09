Stranger Things la verità finale sul Mind Flayer e i possibili spin-off

Dopo l’uscita dell’episodio finale di Stranger Things, ormai è chiaro cosa sia successo al Mind Flayer. Gli spettatori hanno visto la fine della creatura e le sue conseguenze. Ora, si parla già di possibili spin-off e di nuove storie che potrebbero nascere nel mondo di Hawkins. La serie si chiude con un finale che lascia aperte molte possibilità per il futuro.

Roma, 9 febbraio 2026 – A poco più di un mese dall’uscita dell’ episodio finale di Stranger Things, il destino del Mind Flayer non è più un mistero. A confermarlo è Netflix stessa, che attraverso canali non ufficiali ha chiarito cosa è accaduto alla creatura simbolo dell’orrore nella serie cult mettendo alcuni punti fermi. Scopriamo di più. Che fine ha fatto il Mind Flayer. Il verdetto è netto: il Mind Flayer è morto. Definitivamente. Dopo il finale, il dibattito tra i fan era esploso. Qualcuno parlava di sopravvivenza, altri di una minaccia pronta a riemergere.Insomma, sembra proprio che la piattaforma abbia spento ogni speranza o paura (dipende dai punti di vista): non tornerà in futuro, a meno di prequel o spin-off ambientati nel passato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Stranger Things

Dopo il finale di Stranger Things 5, è importante comprendere le origini di Henry Creel, Vecna e il Mind Flayer.

STRANGER THINGS 5 – Volume 2 FINALE SPIEGATO | Tutti i Segreti e il Vero Piano di Vecna!

