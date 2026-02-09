Storie d' amore a Villa Bertelè

Per la festa degli innamorati, Villa Bertelè a Cerea apre le sue porte per un evento speciale. In due ore, i visitatori potranno scoprire storie d’amore legate alla villa, ascoltare antichi aneddoti e vivere un percorso diverso dal solito. È un’occasione per celebrare l’amore in un luogo ricco di storia e fascino.

Per la festa degli innamorati, in un'esperienza di circa due ore, le porte di Villa Bertelè di Cerea, si apriranno per un inedito percorso legato alla storia e ad antichi aneddoti che raccontano e celebrano l'amore.Sorpresa finale, momento particolarmente dedicato alle coppie, una degustazione di.

