Stiamo rivalutando i lavaggi nasali

In Italia, alcuni ricercatori stanno studiando se i lavaggi nasali, una pratica antica, possano aiutare a combattere il raffreddore. Per ora, non ci sono certezze, ma l’interesse cresce tra i medici. Si cercano risposte su quanto questa tecnica possa essere efficace e se valga la pena suggerirla ai pazienti. La ricerca è ancora in corso, e le conclusioni non sono state ufficialmente date.

Ogni anno miliardi di persone prendono il raffreddore o si ammalano di altre malattie respiratorie, quasi sempre causate dai virus e dalle loro innumerevoli varianti. Contro alcuni, come quelli dell’influenza o del COVID, ci sono i vaccini, ma per il raffreddore comune non ce ne sono perché i virus che lo causano sono molti e cambiano in continuazione. Di solito ci si affida a rimedi per alleviare i sintomi e attendere che il naso che cola passi da solo. Eppure secondo una crescente quantità di studi scientifici una soluzione potrebbe proprio passare dal naso. Complice la pandemia da coronavirus, negli ultimi anni vari gruppi di ricerca hanno iniziato a considerare con più attenzione una pratica vecchia di almeno cinquemila anni: i lavaggi nasali. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Stiamo rivalutando i lavaggi nasali Approfondimenti su Lavaggi Nasali Lavaggi nasali per bambini e adulti, quando sono realmente utili (e a cosa servono esattamente?) Roma, frattura delle ossa nasali per Mancini: giocherà con una maschera protettiva Roberto Mancini si è fratturato le ossa nasali durante l’allenamento di oggi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TUTORIAL LAVAGGI NASALI Ultime notizie su Lavaggi Nasali Stiamo rivalutando i lavaggi nasaliAlcuni gruppi di ricerca cercano di capire se una pratica vecchia di millenni sia anche utile contro il raffreddore ... ilpost.it “A un certo punto” l’Ice lascerà Minneapolis, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista telefonica di cinque minuti al Wall Street Journal, senza indicare una tempistica sul ritiro: “Stiamo rivalutando tutto”. Dopo la sparatoria facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.