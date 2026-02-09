Steam introduce una nuova funzione per l’accesso anticipato e migliora la trasparenza sulle uscite

Steam ha annunciato una novità che riguarda i giochi in accesso anticipato. Ora sarà più facile capire a che punto sono i progetti e quanto manca per il rilascio ufficiale. La piattaforma vuole essere più trasparente e offrire ai giocatori informazioni più chiare sui vari titoli in sviluppo.

Steam ha introdotto una novità importante pensata per rendere più chiari i percorsi di sviluppo dei giochi in accesso anticipato. Gli sviluppatori possono ora indicare una data pianificata per il rilascio della versione 1.0, offrendo ai giocatori un riferimento ufficiale su quando il titolo dovrebbe uscire dalla fase Early Access. La funzione è stata integrata direttamente negli strumenti di Steamworks e punta a migliorare comunicazione, fiducia e visibilità. Come funziona il nuovo campo dedicato alla versione 1.0. All'interno di Steamworks, i giochi già pubblicati in accesso anticipato dispongono di una sezione specifica nella gestione della pagina del Negozio.

