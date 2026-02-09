Stazione chiusa e treni persi | scoppia l' ira dei pendolari

I pendolari stamattina sono infuriati. La stazione era chiusa e molti hanno perso il treno diretto a Roma. Le proteste sono arrivate subito, con persone che si sono lamentate sui social e davanti ai cancelli. Tra le frustrazioni, qualcuno ha anche scherzato dicendo: “Grazie per averci fatto perdere il treno”. La situazione ha creato disagi e malumore tra chi si sposta ogni giorno.

"Grazie per averci fatto perdere il treno diretto a Roma", "grazie per questo traumatico inizio settimana". Sono solo alcuni dei commenti di pendolari infuriati sulla pagina social 'Cio che vedo in Città' dove si lamentano della disavventura capitata questa mattina (9 febbraio) presso la stazione. Ciò ha purtroppo provocato la perdita dei treni diretti a Roma sia delle 4.18 e delle 5.08. Per evitare 'accampamenti' di extra comunitari e senza tetto le porte d'ingresso vengono chiuse per poi esse ...

