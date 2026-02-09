Startlist combinata femminile sci alpino | orari tv streaming pettorali delle azzurre

Domani a Cortina d’Ampezzo si assegna un altro oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le squadre femminili scendono in pista alle 10 per la combinata, con le azzurre già pronte a dare il massimo. La gara si svolge sulla pista di casa, e tutte le attente aspettano di vedere come si comporteranno le atlete italiane.

Domani, martedì 10 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) si assegnerà un altro titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la combinata a squadre femminile, con la discesa alle ore 10.30 e lo slalom alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 28 coppie in rappresentanza di 12 Paesi. Laura Pirovano (Italia 2) partirà con il pettorle numero 6, Sofia Goggia (Italia 1) con il 9, Nicol Delago (Italia 3) con il 10, e Nadia Delago (Italia 4) con il 19. Nella seconda manche toccherà invece alle slalomiste: Martina Peterlini per Italia 2, Lara Della Mea per Italia 1, Anna Trocker per Italia 3, e Giada D’Antonio per Italia 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

