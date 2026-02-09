StarCraft | da strategia a sparatutto Blizzard punta su Nexon per una nuova era del franchise

Blizzard si allea con Nexon per rivoluzionare il franchise di StarCraft. La casa americana vuole trasformare il celebre gioco di strategia in uno sparatutto, puntando su questa nuova direzione per attrarre anche i giocatori di generi diversi. La notizia ha sorpreso gli appassionati, che ora attendono di vedere come si svilupperà questa evoluzione.

L’universo di StarCraft potrebbe essere destinato a una nuova era, abbandonando le strategie in tempo reale che l’hanno reso celebre per esplorare il mondo degli sparatutto. Blizzard, in collaborazione con il colosso sudcoreano Nexon, starebbe sviluppando un titolo action in prima o terza persona ambientato nell’iconico universo sci-fi, con il leggendario modder Choi Jun-ho a capo del team di sviluppo. L’annuncio, se confermato, potrebbe arrivare già alla BlizzCon di settembre, segnando il terzo tentativo di Blizzard di adattare la saga a un genere differente. La notizia, emersa da fonti coreane e ripresa dalla community internazionale, rappresenta una svolta inaspettata per il franchise di StarCraft, che ha dominato la scena degli RTS per decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su StarCraft Nexon

Secondo recenti indiscrezioni, Blizzard potrebbe approfittare della BlizzCon 2026 per annunciare il tanto atteso sparatutto di StarCraft.

