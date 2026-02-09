Stanno rubando il furgone l’assalto al portavalori in diretta – Il video

Un portavalori viene assaltato sulla statale tra Brindisi e Lecce. Gli automobilisti che passano di lì assistono alla scena come se fosse un film, mentre un uomo urla dalla macchina: “Guarda, stanno rubando il furgone…”. La rapina si svolge in diretta, senza che nessuno riesca a intervenire. I malviventi hanno agito in fretta e sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – "Guarda, stanno rubando il furgone..". L'assalto al portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, viene ripreso da automobilisti che assistono increduli alla scena da film. I filmati rimbalzano sui social e documentano l'azione del commando, che ha utilizzato esplosivo per scardinare il mezzo blindato:

