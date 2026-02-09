Stalking Sangiuliano Boccia a processo

Questa mattina, Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l’accusa di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata dell’ex ministro Sangiuliano. La decisione arriva dopo mesi di indagini e accuse che hanno portato il procedimento penale ad andare avanti. Ora, la donna dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un giudice.

14.15 Rinviata a giudizio per stalking aggravato,lesioni e interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro Sangiuliano l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Contestati alla donna anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum presentato per l'organizzazione di alcuni eventi. Accolta la richiesta del Pm.Prima udienza a ottobre. L'ex titolare della Cultura e la moglie parti offese. Tra le accuse, quella di avere registrato conversazioni private con Sangiuliano e di lui con la moglie.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano.

