stadio flaminio la lazio presenta i documenti per la riqualificazione

La Lazio ha consegnato i documenti al Comune di Roma per riqualificare lo Stadio Flaminio. La notizia è stata ufficializzata con una nota del Comune, che conferma di aver ricevuto la richiesta della società. Ora si attende il via libera per iniziare i lavori di ristrutturazione.

Con una nota, il comune di Roma ha ufficializzato la ricezione dei documenti della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. "Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare".

Questa mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.

L’assessore Onorato annuncia che la Lazio completerà a breve il progetto per lo stadio.

