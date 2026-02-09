Sport invernali atteso l’effetto post Olimpiadi sulla pratica sportiva

Dopo le Olimpiadi invernali, le montagne italiane continuano a registrare ottimi numeri. Società, atleti e risultati mostrano come le Province alpine mantengano il primato, mentre l’Appennino si fa notare entrando nella top 20, con L’Aquila al 11° posto e Parma al 18°. La pratica sportiva invernale si conferma viva e in crescita anche dopo l’evento internazionale.

La pratica degli sport invernali coinvolge in Italia oltre due milioni di persone, e resta legata alla geografia dei territori montani. Secondo i dati Istat, nel 2024 circa l’11,3% degli sportivi praticava discipline invernali, su ghiaccio o di montagna, pari a circa due milioni e 428mila persone. Una crescita rispetto ai livelli di 2006 e 2015, quando i praticanti erano rispettivamente 1,9 e 1,8 milioni. L’incremento – segnala l’Istat – è trainato soprattutto da alcune discipline in crescita come il trekking, praticato nel 2024 dal 4% degli sportivi (erano l’1,6% nel 2015). Ma se il trekking non necessita di particolari impianti, ben diversa è la situazione per discipline come lo sci da discesa o il pattinaggio sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

