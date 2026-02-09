Sport in tv oggi lunedì 9 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 9 febbraio, lo sport in TV si concentra sull’Italia, che si prepara ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ma nel frattempo, non mancano gli eventi di discipline estive: partite, gare e competizioni che trovano spazio negli orari televisivi e in streaming. La giornata promette un palinsesto ricco di appuntamenti per gli appassionati.

Quest’oggi, lunedì 9 febbraio, i riflettori dello sport mondiale sono rivolti sempre verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ma nel frattempo alcune discipline estive non si fermano e propongono diversi eventi. La Nazionale italiana di cricket inizia il suo percorso nella Coppa del Mondo T20 (specialità a cinque cerchi) in India sfidando la Scozia. Comincia inoltre una nuova settimana di tennis con i primi turni del WTA 1000 di Doha e di tre tornei ATP (i 500 di Dallas e Rotterdam ed il 250 di Buenos Aires), che vedranno impegnati un paio di giocatori azzurri. Spazio infine per i posticipi della Serie A di basket (Brescia-Virtus Bologna e Treviso-Olimpia Milano) e calcio (Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari). 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, lunedì 2 febbraio, inizia la settimana che ci avvicina ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

