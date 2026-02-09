Spie cinesi nella Nato | cosa succede in Europa

In Europa si fa strada la paura di spie cinesi. Un colonnello dell’Aeronautica greca è stato arrestato con l’accusa di aver passato informazioni riservate alla Cina. La notizia alza il livello di allerta sulle vulnerabilità interne alla Nato e apre un fronte preoccupante sulla sicurezza del continente.

Cosa sta succedendo in Europa? L’arresto di un colonnello dell’Aeronautica militare greca con l’accusa di aver passato informazioni classificate alla Cina ha acceso un faro inquietante sulla sicurezza nel continente e sulle vulnerabilità interne alla Nato. Il caso citato, emerso ad Atene nei primi giorni di febbraio, non è un episodio isolato ma il sintomo di una pressione crescente esercitata dall’intelligence di Pechino sui sistemi militari e tecnologici occidentali. L’ufficiale, 54 anni, specialista in telecomunicazioni ed elettronica, operava in un’unità di addestramento con accesso a materiali sensibili non solo per la Grecia ma anche per l’Alleanza Atlantica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Spie Cinesi Nella Nato

Due pescherecci sono stati attaccati da navi cinesi nel Mar Cinese Meridionale, sollevando nuove tensioni tra le Filippine e la Cina.

La Cia utilizza spesso il web per reclutare spie e informatori provenienti dalla Cina, sfruttando le piattaforme digitali per ampliare la propria rete di intelligence.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spie Cinesi Nella Nato

Argomenti discussi: Mentre Putin e Xi sembrano sempre più amici, la Lubjanka considera la Cina un nemico; Droni, difesa e segreti Nato. La doppia vita del colonnello greco che spiava per la Cina.

