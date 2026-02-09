Arriva a Catania lo spettacolo “Scambio di risate”. Dal 14 febbraio al 1 marzo, ogni fine settimana alle 18, il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 ospita questa commedia con attori e pupazzi. Uno spettacolo pensato per divertire il pubblico di tutte le età, con tante battute e situazioni esilaranti.

“Scambio di risate” è il nuovo, divertentissimo spettacolo di attori e pupazzi che sarà in scena al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69, a Catania, dal 14 febbraio al 1 marzo 2026 tutti i fine settimana alle ore 18. Unica replica mattutina, alle ore 11, giorno 22 febbraio. Un attempato nobile.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

