Speed skating Leerdam è nella storia | oro e record olimpico nei 1000m

La pattinatrice olandese Irene Schouten ha sferrato un colpo storico nei 1000 metri di speed skating ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con una gara perfetta, ha conquistato l’oro e stabilito il nuovo record olimpico, lasciando tutti senza parole. La competizione, tra le più attese del programma, si è trasformata in un trionfo personale per la campionessa, che ha dimostrato di essere in forma straordinaria.

Atlete di alto livello, dalle campionesse mondiali alle veterane olimpiche, si sono presentate in pista determinate a dare il massimo. Tra queste, la giapponese Miho Takagi, vincitrice dell’oro a Pechino 2022, che però non è riuscita a difendere il proprio titolo per via dell’agguerrita concorrenza olandese. Nella finale disputata al Milano Speed Skating Stadium, l’atleta olandese Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nei 1000 metri femminili con una prestazione strepitosa, fermando il cronometro su 1’12"31, nuovo record olimpico della distanza. La sua gara stata decisa all’ultima batteria, dove l’olandese ha messo in mostra velocità e controllo impeccabili, staccando la concorrenza più accreditata.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Leerdam Oro Francesca Lollobrigida oro (e record olimpico) nei 3000 metri di speed skating: la vittoria nel giorno del compleanno La campionessa italiana Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di speed skating ai Giochi di casa, sorprendendo tutti con una vittoria che sa di storia. Speed skating, doppietta olandese nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi: Leerdam batte Kok. 25ª Vigl Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le olandesi dominano i 1000 metri femminili. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jutta’s Comeback: Dutch Speed Skating Star Eyes Winter Games Glory 2026 USA TODAY NEWS Ultime notizie su Leerdam Oro Argomenti discussi: Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese presenta una protesta; Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice di Milano-Cortina star dei social: è fidanzata con Jake Paul, ex youtuber che ha sfidato Mike Tyson; Pattinaggio velocità, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Speed skating, l’Olanda vuol spezzare l’incantesimo nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi. LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: vittoria straordinaria di Leerdam! I Paesi Bassi si sbloccano con una doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La DIRETTA LIVE della gara dei 1000 metri di speed skating femminile ... oasport.it Speed skating, doppietta olandese nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi: Leerdam batte Kok. 25ª ViglI 1000 metri femminili di speed skating promettevano spettacolo ed emozioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa olimpica ... oasport.it Speed skating, Jutta Leerdam trionfa a Milano davanti a Dumfries: medaglia d'oro e record olimpico. Denzel: "Storia fatta" x.com Nella giornata di lunedì 9 febbraio, il programma dello speed skating ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 ha mandato in scena i 1.000 metri femminili. L’unica italiana impegnata, Maybritt Vigl ha archiviato il suo debutto a Cinque Cerchi attestandosi in venti facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.