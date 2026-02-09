Spari a salve da un' automobile in corsa | individuati dai carabinieri

I carabinieri hanno identificato i responsabili dei colpi di pistola esplosi in aria da un’auto in corsa a San Donà di Piave. L’episodio è avvenuto il primo febbraio, quando un residente ha chiamato il 112, raccontando di aver assistito alla scena. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto i giovani a mettere in atto questo gesto pericoloso.

Vari colpi di pistola esplosi in aria da un'automobile in corsa nelle strade di San Donà di Piave. L'episodio risale al 1° febbraio, quando un residente ha chiamato il 112 raccontando di avere assistito alla scena. Le pattuglie sono intervenute sul punto della segnalazione e hanno effettivamente.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Un inseguimento tra le forze dell'ordine e un veicolo in fuga si è concluso con speronamenti e spari.

