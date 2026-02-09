Spari a salve da un' automobile in corsa | individuati dai carabinieri

I carabinieri hanno identificato i responsabili dei colpi di pistola esplosi in aria da un’auto in corsa a San Donà di Piave. L’episodio è avvenuto il primo febbraio, quando un residente ha chiamato il 112, raccontando di aver assistito alla scena. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto i giovani a mettere in atto questo gesto pericoloso.

Vari colpi di pistola esplosi in aria da un'automobile in corsa nelle strade di San Donà di Piave. L'episodio risale al 1° febbraio, quando un residente ha chiamato il 112 raccontando di avere assistito alla scena. Le pattuglie sono intervenute sul punto della segnalazione e hanno effettivamente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su San Donà di Pieve

Un inseguimento tra le forze dell’ordine e un veicolo in fuga si è concluso con speronamenti e spari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Decidono di usare il taser… e gli salvano la vita! #carabinieri #italia

Ultime notizie su San Donà di Pieve

Argomenti discussi: Sparano a salve contro i passanti: nel mirino un 39enne; Spari dal balcone, scoppia il panico; Spari, immagini choc. Sarebbe Monticelli il luogo in cui è stato girato il video; Rapina in un bar zona Il Romito, spari con una pistola a salve.

Spari, immagini choc. Sarebbe Monticelli il luogo in cui è stato girato il videoLa questura sta indagando sulle riprese diventate virali sul web: si tratterebbe di un ragazzo sui 25 anni e l’arma sarebbe una scacciacani. msn.com

Sparano a salve, accerchiano e aggrediscono i carabinieri: banda di giovani nei guaiSono questi gli elementi mancanti nella ricostruzione di quanto avvenuto nei giorni scorsi in piazza Perugino. Il giovane trovato in possesso della pistola scacciacani è riuscito a fuggire ma ha perso ... triesteprima.it

Spari a salve, minacce e fuga: una serata di caos totale in piazza Perugino. Un giovane denunciato, carabinieri accerchiati e un’arma sequestrata. La ricostruzione completa di una notte che fa discutere #Trieste #Cronaca #PiazzaPerugino #Sicurezza #Car facebook

A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che x.com