Sparano in strada e poi scappano | il raid nella notte

Questa notte a Somma Vesuviana, due uomini hanno sparato in strada e sono subito scappati. I carabinieri sono arrivati poco dopo le 10 lungo via Pomintella, dopo aver ricevuto una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. La zona è stata transennata, ma ancora non si conoscono i motivi dell’accaduto. Le forze dell’ordine indagano per identificare i responsabili.

Carabinieri sono intervenuti, poco dopo le 10, lungo via Pomintella, a Somma Vesuviana, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due colpi d'arma da fuoco per poi fuggire.Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell'evento.

