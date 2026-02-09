L’allenatore della Juventus, Spalletti, ha fatto discutere con una battuta sulla professionalità degli arbitri. Ha detto che in campo ci sono “22 professionisti e un precario”. Ora, però, si scopre quanto guadagnano davvero gli arbitri di Serie A: circa 4.000 euro lordi per ogni partita, di cui circa 1.700 vanno al VAR. La cifra ha riacceso il dibattito sulla remunerazione di chi lavora sui campi di calcio di alta classifica.

Il professionismo arbitrale? Si apre un nuovo capitolo, che per ora é ancora. vecchio. La porta l’ha spalancata Luciano Spalletti, tecnico della Juventus nel dopo 2-2 contro la Lazio. "Ci sono 22 professionisti e un precario - ha detto il tecnico -. L’arbitro non è un professionista: va a casa, deve pensare ad altro e non sa se l’anno prossimo farà ancora l’arbitro. Non va bene così, è la persona più precaria di quelli che sono in campo". Vecchia storia ma storia da rinfrescare. E la domanda è: quanto guadagnano gli arbitri in Serie A e B? La tabella è chiara. A dirigere una gara di Serie A, un arbitro guadagna (lordi) 4000 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti e la polemica sul professionismo: ecco quanto guadagna un arbitro

Approfondimenti su Spalletti juventus

L'eventuale trasferimento di Mohamed Salah alla Juventus rappresenta un argomento di grande interesse e speculazione nel mondo del calcio.

L’AIA ha replicato a Luciano Spalletti dopo le sue dichiarazioni sul professionismo degli arbitri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Spalletti juventus

Argomenti discussi: Spalletti e il compito più difficile dopo il 3-0 di Bergamo: Sarà dura spiegarlo ai ragazzi; Juventus, Spalletti si sfoga su David: Ha brontolato?. Poi vuota il sacco su mercato e Osimhen; ? Polemica sul rigore per l’Atalanta, Spalletti: È il pallone che va sul braccio di Bremer; Spalletti, bacio alla giornalista in diretta: cosa è successo.

Federica Zille, chi è la giornalista di DAZN baciata da Spalletti: l’imbarazzo in diretta e le polemicheAl centro della bufera social dopo il gesto del tecnico bianconero, la giovane inviata ha iniziato la sua carriera come volto di Milan TV. Poi il salto nello streaming. libero.it

Spalletti bacia sulla spalla l’intervistatrice di Dazn. La polemica sul rigore: Gli arbitri devono diventare professionistiLuciano Spalletti protagonista di un bacio alla giornalista di Dazn Federica Zille nel post gara di Juventus–Lazio, terminata 2 a 2. Un bacio improvviso sulla spalla, appena accennato, per parlare del ... ilfattoquotidiano.it

"Ex-Campioni d'Italia" LA RISPOSTA DI ALCUNI TIFOSI DEL NAPOLI A SPALLETTI Il gruppo 'Anima azzurra' ha lasciato un messaggio per l'attuale allenatore della Juventus all'esterno del Maradona Napoli-Chelsea si avvicina, ma la polemica nata dom x.com

GLI ULTRAS DEL NAPOLI RISPONDONO IN MODO DURISSIMO A SPALLETTI Anche il tifo azzurro prende posizione sulla polemica per le parole con cui l'allenatore della Juve aveva definito come "ex campioni d'Italia" la sua squadra passata Il messa facebook