Luciano Spalletti non ha nascosto il suo disappunto dopo il pareggio contro la Lazio. Il tecnico della Juventus ha difeso Locatelli e criticato duramente gli arbitri, in particolare sul rigore su Cabal giudicato solare. Spalletti ha anche attaccato la direzione di gara, definendo troppo precari gli arbitri e chiedendo più attenzione da parte degli ufficiali di gara. Nonostante la rimonta di Kalulu, il tecnico si è mostrato molto deciso nel mettere in discussione le decisioni arbitrali.

Il pareggio in extremis contro la Lazio non ha placato l’animo di Luciano Spalletti. Nonostante la rimonta firmata Kalulu, il tecnico della Juventus si è presentato ai microfoni della stampa con un mix di orgoglio per la prestazione e durissima critica verso il sistema arbitrale. Se da un lato Spalletti ha blindato i suoi giocatori, difendendo a spada tratta Manuel Locatelli dopo l’errore che ha propiziato il vantaggio laziale, dall’altro ha lanciato un affondo senza precedenti sulla natura “non professionistica” dei direttori di gara, rei a suo dire di aver negato un rigore solare ai bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti difende Locatelli e attacca Guida: «Rigore su Cabal solare, arbitri troppo precari»

Spalletti non le manda a dire e mette nel mirino gli arbitri dopo il pareggio tra Juventus e Lazio.

Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione.

Spalletti: Non mi interessa se è rigore o no, il problema è che l'unico non professionista è l'arbitroPer la seconda partita consecutiva la Juventus crea tantissimo (34 tiri totali) ma fatica a segnare e non vince, ma dopo la partita Luciano Spalletti difende i suoi giocatori e soprattutto Locatelli, ... msn.com

Spalletti: La mia Juventus è fortissima. Locatelli tra i migliori. Grande reazioneLuciano Spalletti commenta con soddisfazione il 2-2 della sua Juventus contro la Lazio, arrivato al 96' con Pierre Kalulu, che ha permesso ai bianconeri di non perdere partita e punti importanti ai fi ... msn.com

Il tecnico bianconero difende Sinner Panatta: "Mi dispiace per il tuo Sinner, che è il tuo preferito. Tu ami molto di più Sinner che il sottoscritto, ma ormai me ne sono fatto una ragione". Spalletti: "Stai attento che avresti perso sempre contro di lui". facebook

#Spalletti: "Cosa ho imparato dal #Milan contro il #Como Che quando una squadra difende con blocco basso non puoi andare sempre avanti con tanti giocatori, perché poi quando perdi palla devi ricomporti e non è facile trovare l'equilibrio per difendersi". T x.com