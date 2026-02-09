Spalletti attacca | Rigore su Cabal solare ma gli arbitri sono gli unici precari allo stadio
Spalletti non le manda a dire e mette nel mirino gli arbitri dopo il pareggio tra Juventus e Lazio. L’allenatore napoletano critica un rigore che considera solare su Cabal, sottolineando come gli arbitri siano gli unici a risultare precari allo stadio. La Juve spinge tanto, ma alla fine non va oltre lo 0-0 contro una Lazio che resiste e porta a casa un punto prezioso.
Un pareggio che scotta per la Juventus, fermata dalla Lazio all’Allianz Stadium nonostante un dominio statistico schiacciante (34 tiri complessivi). Nel post-partita, Luciano Spalletti ha analizzato la gara con un mix di orgoglio per la prestazione e durissima polemica verso il sistema arbitrale, scosso dall’episodio del rigore non concesso per il contatto su Cabal. L’ATTACCO AL SISTEMA ARBITRALE – L’episodio chiave del match ha scatenato la reazione del tecnico bianconero, che ha però spostato l’angolo della critica sulla struttura stessa della classe arbitrale. “Quello su Cabal è rigore tutta la vita, il difensore crea un danno”, ha dichiarato Spalletti, rincarando poi la dose: “La cosa che non va bene è che in campo l’unico non professionista è l’arbitro. 🔗 Leggi su Como1907news.com
