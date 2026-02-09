SpaceX | prima la Luna e poi Marte

La società di Elon Musk annuncia che il suo obiettivo principale ora è costruire una base sulla Luna. Dopo aver portato avanti vari progetti, SpaceX si concentra su questa nuova fase, lasciando in secondo piano altri piani come l’esplorazione di Marte. La compagnia sta lavorando per rendere realtà questa idea, con l’obiettivo di stabilire una presenza umana stabile sul satellite naturale della Terra.

Prima la Luna, poi eventualmente Marte. SpaceX dice che la sua priorità adesso è la creazione di una base lunare. Perché un accesso più facile al satellite naturale della Terra «significa che possiamo aumentare (i lanci) molto piùrapidamente per completare una città lunare che per una citta’ marziana», ha spiegato Elon Musk. La differenza sarebbe di dieci anni per la Luna e di venti per Marte. Perché tra le sfide poste da Marte c’è il fatto che viaggiare lì «è possibile solo quando i pianeti si allineano, ogni 26 mesi», ha spiegato. La Luna prima di tutto. Mentre «possiamo effettuare lanci sulla Luna ogni 10 giorni», ha aggiunto l’imprenditore sudafricano.🔗 Leggi su Open.online

