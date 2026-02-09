Sostanze chimiche eterne | Nessun rischio nell’acqua delle case romagnole

La questione delle sostanze chimiche inquinate nell’acqua di casa a Cesena si fa sempre più concreta. Le autorità rassicurano che non c’è rischio per la salute dei residenti, mentre si intensificano gli sforzi per vietare i Pfas, le sostanze che durano nel tempo e inquinano le falde acquifere. La popolazione chiede comunque maggiore trasparenza sui controlli e sui risultati degli esami.

Cesena, 9 febbraio 2026 – Si stanno facendo progressi verso la proibizione delle sostanze perennemente inquinanti, i Pfas. Si tratta di composti non biodegradabili, conosciuti anche come “forever chemicals” (sostanze chimiche eterne). Essi penetrano nelle acque sotterranee e superficiali provenendo da impianti produttivi, impianti di trattamento delle acque reflue o discariche, per poi passare ai terreni e agli organismi viventi tramite il cibo o l’acqua. Dal 12 gennaio sarebbe dovuta entrare in vigore anche in Italia la direttiva europea sulle acque potabil i, che per la prima volta traduce la pericolosità dei Pfas per la salute umana in precise prescrizioni normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un recente studio ha analizzato gli effetti dei PFAS, le sostanze chimiche persistenti presenti nell’acqua potabile, sulla salute dei neonati.

