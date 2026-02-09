Sophie Turner è Lara Croft | inizia la serie Prime Video focus sull’eroina più pragmatica e vicina all’originale

La serie live action di Tomb Raider su Prime Video ha preso il via in Inghilterra. Le riprese sono partite il mese scorso e le prime foto mostrano Sophie Turner nei panni dell’eroina, più pragmatica e vicina all’originale rispetto alle versioni precedenti. La protagonista si prepara a portare in scena una Lara Croft più autentica, mentre il team lavora per consegnare al pubblico un’interpretazione fedele e coinvolgente.

Le riprese della nuova serie live action di Tomb Raider, destinata al catalogo di Prime Video, sono iniziate il mese scorso in Inghilterra, e i primi scatti dal set hanno rivelato Sophie Turner nei panni dell'iconica Lara Croft. La serie, scritta e prodotta da Phoebe Waller-Bridge, promette una rivisitazione fedele dell'eroina originale del 1996, con un'attenzione particolare all'adattamento del personaggio alle condizioni ambientali e alle sfide che dovrà affrontare. I fan della saga hanno potuto ammirare un breve video diffuso sui social media, che mostra Turner mentre cammina in un bosco sotto la pioggia, equipaggiata con le sue inconfondibili doppie pistole.

