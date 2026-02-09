Sony Music Italy ha annunciato di aver acquisito quasi tutto il catalogo di Edoardo Bennato. L’accordo coinvolge anche le edizioni musicali Cinquantacinque e NewStep. Ora la casa discografica possiede i diritti su molti dei brani più noti del cantautore napoletano. La notizia circola tra addetti ai lavori e fan, che attendono di vedere come questa mossa influenzerà il futuro delle sue canzoni.

Tempo di lettura: 2 minuti Sony Music Italy, Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep annunciano la firma dell’accordo sull’acquisizione del vasto catalogo discografico di Edoardo Bennato – praticamente nella sua totalità. Sony Music Italy, che già deteneva i diritti dei primi sei album del cantautore, pubblicati tra il 1973 e il 1980, da Non farti cadere le braccia a Sono solo canzonette – è ora proprietaria anche della restante parte del repertorio discografico di Edoardo Bennato, tra questi, per citarne alcuni, È arrivato un bastimento, OK Italia, Abbi Dubbi, Le ragazze fanno grandi sogni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sony Music Italy acquisisce il catalogo di Edoardo Bennato

Approfondimenti su Edoardo Bennato

Il 6 luglio 2026 Edoardo Bennato torna a Venezia e si esibisce in Piazza San Marco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Edoardo Bennato

Argomenti discussi: Sony punta a espandere il marchio Peanuts dopo l’acquisizione da 457 milioni; Sora e Frosinone calcio: risultati partite, classifiche e partite live (Serie D e B).

Sony Music Italy added a new photo. - Sony Music Italy facebook