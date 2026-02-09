Sony Music Italy acquisisce il catalogo di Edoardo Bennato
Sony Music Italy ha annunciato di aver acquisito quasi tutto il catalogo di Edoardo Bennato. L’accordo coinvolge anche le edizioni musicali Cinquantacinque e NewStep. Ora la casa discografica possiede i diritti su molti dei brani più noti del cantautore napoletano. La notizia circola tra addetti ai lavori e fan, che attendono di vedere come questa mossa influenzerà il futuro delle sue canzoni.
Tempo di lettura: 2 minuti Sony Music Italy, Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep annunciano la firma dell’accordo sull’acquisizione del vasto catalogo discografico di Edoardo Bennato – praticamente nella sua totalità. Sony Music Italy, che già deteneva i diritti dei primi sei album del cantautore, pubblicati tra il 1973 e il 1980, da Non farti cadere le braccia a Sono solo canzonette – è ora proprietaria anche della restante parte del repertorio discografico di Edoardo Bennato, tra questi, per citarne alcuni, È arrivato un bastimento, OK Italia, Abbi Dubbi, Le ragazze fanno grandi sogni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
