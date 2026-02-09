Sondaggio Mentana quanto vale il partito di Vannacci | i primi numeri

Il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ottiene un risultato di partenza del 3,3% nel sondaggio di Swg per TgLa7. Il generale ha appena lanciato la sua formazione politica e i numeri indicano che c’è già un certo interesse tra gli elettori. Ora si aspetta di vedere come si svilupperà la sua presenza nel panorama politico italiano.

Esordio al 3,3% per Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci, secondo l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. L'eurodeputato eletto al Parlamento europeo ha deciso di lasciare il Carroccio nei giorni scorsi per iniziare una nuova esperienza in solitaria. Al primo posto tra i partiti resta comunque Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che rispetto a una settimana fa, risulta in calo dell'1,2%, attestandosi così al 30,1. Al secondo posto, giù dello 0,3, ecco il Partito democratico di Elly Schlein al 22,2. Perde lo 0,3% dei consensi anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che dunque cala all'11,7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Il nuovo partito di Roberto Vannacci entra nei sondaggi e fa già parlare di sé.

