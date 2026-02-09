Il Manchester United si prepara al mercato estivo con più fiducia, dopo una serie di risultati che hanno rafforzato il morale. La squadra sta cercando di rinforzare la rosa, mentre la Juventus rischia di perdere un’opportunità importante. La corsa ai giocatori più ambiti si fa più intensa, e i tifosi aspettano di vedere quali mosse farà il club nelle prossime settimane.

Il Manchester United si presenta al mercato estivo con rinnovato slancio, forte di una serie di risultati positivi e di una direzione tecnica in fase di consolidamento. La squadra guarda alla crescita della mediana come asse prioritario, in uno scenario in cui le certezze del passato si intrecciano con nuove sfide e opportunità. Il lavoro è orientato a costruire un reparto centrale competitivo in vista della prossima stagione, con una gestione oculata delle risorse e una chiara prospettiva di lungo periodo. Il reparto centrale è al centro della riflessione: la possibile perdita di Casemiro apre scenari di rifondazione, mentre l’incertezza su Manuel Ugarte impone interventi mirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sogno estivo per il Manchester United, la Juventus rischia di perdere il colpo

Questa estate il Manchester United punta forte su un giocatore che anche la Juventus vorrebbe mettere sotto contratto.

La Juventus ha confermato di aver stabilito il prezzo per Manuel Locatelli, obiettivo dei Red Devils.

