Questa mattina abbiamo intervistato alcuni tifosi a Milano Cortina per scoprire chi preferiscono tra Sofia Goggia e Federica Brignone. La domanda ha diviso gli appassionati, tutti pronti a difendere la propria campionessa. Alla fine, la maggioranza ha scelto una delle due, ma la sfida resta aperta.

Abbiamo chiesto ai tifosi di Milano Cortina chi sia la campionessa indiscussa dello sci italiano attuale: Sofia Goggia o Federica Brignone? Scelta difficile, quasi impossibile. ma alla fine l’ardua sentenza è venuta fuori: scopri chi è la preferita dagli italiani!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Sofia Goggia o Federica Brignone?”: ecco chi è la più amata dagli italiani

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La discesa di Cortina prevista per le atlete Sofia Goggia e Federica Brignone è stata rinviata.

La neve ha bloccato le prove di discesa femminile a Cortina.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

