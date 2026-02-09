Sofia Goggia | Gli italiani volevano l’oro da me ma questo bronzo è straordinario

Sofia Goggia si prende un bronzo che tiene testa a tutte le aspettative degli italiani. La sciatrice italiana ha confermato di essere tra le migliori al mondo, anche se l’oro sfiorato non è arrivato. Goggia ha detto che gli italiani si aspettavano il massimo, ma si è dimostrata felice di questa medaglia, che definisce “straordinaria”. La sua prestazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rimarrà nella storia dello sci italiano.

Sofia Goggia continua a scrivere la storia dello sci alpino italiano, conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un risultato che conferma la fuoriclasse bergamasca sul podio olimpico della specialità per la terza edizione consecutiva, dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022. La trentatreenne azzurra ha chiuso al terzo posto sull’Olympia delle Tofane, pista che conosce come poche avendovi già vinto quattro gare di Coppa del Mondo. Davanti a lei soltanto la statunitense Breezy Johnson, campionessa del mondo in carica, e la tedesca Emma Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia si confessa dopo il bronzo in discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

